Der Tag Hunger auf dem Vormarsch

Lange Zeit sah es so aus, als ließe sich der Hunger in der Welt besiegen. Warum nehmen Hunger und Unterernährung jetzt wieder zu? Außerdem: Die Lage im Ahrtal drei Monate nach dem Hochwasser. Ein Winzer beschreibt, was ihn beeindruckt hat, und was er sich beim Wiederaufbau wünscht.

Von Tobias Armbrüster

