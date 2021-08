Der Tag Kinderimpfungen: Ist die Stiko zu vorsichtig?

Millionenfach sind Jugendliche in den USA mittlerweile gegen Corona geimpft. Dennoch will die ständige Impfkommission keine generelle Impfempfehlung abgeben. Damit vertrete die Stiko eine Außenseiterposition kritisiert SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Ist die Kritik berechtigt? Außerdem: Ein halbes Jahr nach dem Militärputsch in Myanmar. Warum die Armee das Land nicht unter Kontrolle bringt.

Von Philipp May

