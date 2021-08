Der Tag Welchen Rückhalt haben die Taliban?

Während in Deutschland ein Untersuchungs-Ausschuss zur Evakuierung in Afghanistan immer wahrscheinlicher wird, sind die Menschen vor Ort teils verzweifelt, teils aber auch einverstanden damit, dass die Taliban zurück an der Macht sind. Woher kommt der Rückhalt in Teilen der Bevölkerung? Außerdem: Nach Erdbeben und Tropensturm. Die Lage auf Haiti.

Von Sonja Meschkat

