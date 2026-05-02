Eine Lockheed C-5B Galaxy der US Air Force auf dem Rollfeld der Ramstein Air Base (imago / Silas Stein )

Die Basis im rheinland-pfälzischen Ramstein ist der größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der USA. Nach Daten des US-Verteidigungsministeriums waren im Dezember 2025 gut 68.000 amerikanische Soldaten dauerhaft auf europäischen Stützpunkten stationiert. Mehr als die Hälfte davon, etwa 36.400, befanden sich in Deutschland, davon sind rund 9000 in Ramstein stationiert. Zählt man zivile US-Angestellte, lokale Beschäftigte und Familienangehörige hinzu, kommt man auf rund 50.000 bis 55.000 Angehörige der US-Community in Ramstein.

Die Air Base in der Westpfalz ist weit mehr als ein Militärflughafen. Für das US-Militär gilt sie als zentrale logistische und operative Schaltstelle außerhalb der Vereinigten Staaten. Von hier aus werden Truppenbewegungen, Lufttransporte, medizinische Evakuierungen ("Landstuhl Regional Medical Center") sowie Kommando- und Kommunikationsaufgaben für Einsätze in Europa, Afrika und dem Nahen Osten koordiniert. Ramstein ist außerdem Sitz wesentlicher Führungsstrukturen der US Air Force in Europa und gilt als unverzichtbar für die schnelle Verlegefähigkeit der NATO ein strategischer Faktor, der ihre Bedeutung seit Russlands Angriff auf die Ukraine noch erhöht hat.

Politisch sensibel ist die Rolle Ramsteins als Kommunikationsknotenpunkt: Seit Jahren steht der Stützpunkt in der Kritik, weil er als Relaisstation für US-Drohnenoperationen außerhalb klassischer Kriegsschauplätze genutzt worden sein soll. Für die Bundesregierung ist Ramstein damit auch ein Testfall für das Spannungsfeld zwischen Bündnistreue, völkerrechtlicher Verantwortung und begrenzten Einflussmöglichkeiten auf Verbündete.

Zudem stellt Ramstein einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor für Rheinland-Pfalz dar. Tausende zivile Arbeitsplätze direkt auf der Basis und indirekt im Umland hängen an der Präsenz der US-Streitkräfte. Wohnungsmarkt, Einzelhandel, Bauwirtschaft und Dienstleistungen profitieren erheblich von den stationierten Soldaten, ihren Familien und den zivilen Mitarbeitern. Studien beziffern den wirtschaftlichen Gesamteffekt der US-Standorte im Land regelmäßig auf Milliardenbeträge pro Jahr.

(mit Reuters-Material)

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.