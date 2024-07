"Letzte Generation"

Derzeit keine Flüge vom Flughafen Frankfurt am Main wegen Aktion von Klimaaktivisten

Am Flughafen in Frankfurt am Main ist der Flugverkehr wegen einer Aktion von Klimaaktivisten derzeit eingestellt. Das teilte die Bundespolizei mit. Demnach halten sich mehrere Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" auf dem Vorfeld des Flughafens auf. Sie seien am frühen Morgen auf das Gelände eingedrungen und hätten sich festgeklebt, hieß es.

25.07.2024