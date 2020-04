Designer-Masken in Hongkong Modischer Mundschutz

Gesichtsmasken sind für viele Menschen in Hongkong nicht nur effektiver Gesichtsschutz, sondern auch ein attraktives Mode-Accessoire: Eine NGO hat sich auf die Herstellung modischer Mundschutze spezialisiert. Die Mitarbeiterinnen nähen in einer kleinen Fabrik auf Bestellung – was das Herz begehrt.

Von Sabine Hackländer