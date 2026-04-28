Der internationale Austausch sorge dafür, dass Deutschlands Beziehungen in die Welt gestärkt und Vertrauen und Verständnis gebildet würden, sagte Zschoch im Deutschlandfunk Kultur. Es sei gerade in der aktuellen Zeit wichtig, über Ländergrenzen hinweg in den Dialog zu gehen. Dafür werde sie sich beim Goethe-Institut einsetzen.
Zschoch soll ihr Amt im Juli übernehmen. Das Goethe-Institut ist in 100 Ländern aktiv und fördert kulturelle Zusammenarbeit, die Verbreitung von Werten wie Demokratie und die Verankerung der deutschen Sprache. Das Institut wird vor allem durch den Bundeshaushalt finanziert.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.