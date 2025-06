Nach der Präsidentenwahl

Jubeln gemeinsam mit seinen Anhängern: Der Sieg Nawrockis ist ein Erfolg für die rechtspopulistische PiS-Partei und ein Problem für Ministerpräsident Tusk. (picture alliance / AP / Czarek Sokolowski)

In seinem ersten Fernsehinterview nach der Wahl sagte der Rechtskonservative Nawrocki, der Ministerpräsident müsse sich darauf einstellen, dass er starken Widerstand aus dem Präsidentenpalast bekomme. Tusk sei seiner Meinung nach der, Zitat, "schlechteste Regierungschef, den Polen seit 1989 hatte". Der pro-europäische Tusk will am 11. Juni die Vertrauensfrage im Parlament stellen, um sicherzugehen, dass sein Mitte-Links-Bündnis weiter hinter ihm steht.

