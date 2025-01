Nach AfD-Empfehlung

Vance äußerte zudem eine umstrittene These zur regionalen Stärke der AfD. Die Partei sei in denselben Gebieten besonders erfolgreich, die einst Widerstand gegen die Nazionalsozialisten geleistet hätten, schrieb er. Belege dafür nannte er nicht. Historische Analysen zeigen jedoch , dass die AfD in Regionen mit früheren NSDAP-Erfolgen besonders stark ist, wie etwa in Thüringen, wo die AfD bei der letzten Landtagswahl erstmals stärkste Kraft wurde.