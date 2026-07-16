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Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" berichtet, erscheinen auf der Plattform X seit Anfang Juli Videos, in denen Falschinformationen zu Landtagskandidaten von Grünen, CDU, Linkspartei und SPD verbreitet werden. Die AfD sei nach eigenen Angaben nicht von der Kampagne betroffen. In den Videos würden Logos bekannter Medien wie "Süddeutsche Zeitung", "FAZ", "SpiegelTV" oder "Zeit" missbraucht, um glaubwürdiger zu wirken. Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte der "Zeit" mit, diese ausländische Einflussnahme und Informationsmanipulation sei bekannt. Die Kampagne soll Teil der von Russland gesteuerten "Operation Matrjoschka" sein.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.