Detektor-App Veritaps Kann man Lügner am Tippen erkennen?

Früher schloss man Menschen an komplizierte Apparate an und bekam unzuverlässige Messwerte darüber, ob sie lügen oder nicht. Heutige Technik bietet da einfachere Ansätze: Computerwissenschaftler arbeiten an einen Algorithmus, der Lügner durch ihr Tippverhalten am Smartphone entlarven können soll.

Von Carina Fron

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek