Knapp 39.400 Elektroautos sind im August neu auf die deutschen Straßen gekommen. (Sven Hoppe/dpa)

Das waren fast 46 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Mit 19 Prozent war fast jeder fünfte Neuwagen im August ein Batterie-Fahrzeug.

Abgekoppelt von der positiven Entwicklung ist weiterhin Tesla. Während die chinesische Konkurrenz in Deutschland mit ihren Elektromodellen immer mehr Fuß fasst, ist der Absatz von Tesla-Fahrzeugen auch im August stark zurückgegangen. Lediglich rund 1.400 Fahrzeuge wurden hierzulande neu zugelassen - 40 Prozent weniger als im August 2024.

Dass insgesamt mehr E-Autos zugelassen wurden, hängt auch mit dem niedrigen Vorjahresniveau zusammen. Aufgrund weggefallener Förderungen war der Absatz von Elektro-Pkw im Jahr 2024 eingebrochen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.