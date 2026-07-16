Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, registrierte die Polizei 16.500 Unfälle und damit 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Angaben zufolge kamen 38 Menschen ums Leben. Etwa 1.900 seien schwer verletzt worden.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendchirurgie erklärte, Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren seien besonders häufig betroffen. Sie forderte deshalb eine Helmpflicht sowie gezielte Fahrtrainings. Der Bundestag hatte zuletzt strengere Haftungsregeln beschlossen. Wer zum Beispiel angefahren wird oder über einen abgestellten E-Scooter stolpert, soll künftig leichter Schadenersatz erhalten.
Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.