Deutlich mehr Frauen als Männer beziehen Elterngeld. (dpa/Wolfram Steinberg)

Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach wurde die staatliche Leistung im vergangenen Jahr von rund 1,1 Millionen Frauen und 417.000 Männern in Anspruch genommen. Der Anteil der Väter sei in den vergangenen Jahren ungefähr gleich geblieben, teilten die Statistiker mit. Väter beziehen zudem im Schnitt weiterhin deutlich kürzer Elterngeld als Mütter.

Die Leiterin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Kohlrausch, kritisierte, die ungleiche Verteilung gehe für Frauen mit erheblichen sozialen Risiken einher, etwa einer niedrigeren Rente. Sie forderte, die Höchstsätze beim Elterngeld anzuheben. Zugleich sollten weniger Monate als bisher auf die Mütter übertragen werden dürfen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.