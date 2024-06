Ein ADAC-Pannenhelfer leistet Pannenhilfe an einem E-Bike - der Automobilclub hatte seine Pannenhilfe für Mitglieder auch auf Fahrräder ausgedehnt. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Wie der Automobilclub in München mitteilte, rückten die Pannenhelfer zwischen Ende Mai 2023 und Anfang Juni 2024 über 17.000 Mal aus. In den vorherigen zwölf Monaten waren es rund 10.000 Einsätze gewesen. In 70 Prozent der Fälle wurden die Pannenhelfer wegen Reifenschäden gerufen.

Seit Juni 2022 bietet der ADAC den Service in ganz Deutschland an. Die Pannenhilfe für Fahrräder und E-Bikes ist in der Mitgliedergebühr enthalten.

