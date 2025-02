Den Gazastreifen erreichen mehr Hilfslieferungen als vor dem Krieg. (Amr Nabil / AP / dpa / Amr Nabil)

Mehr als 12.000 Lastwagen hätten seitdem den Gazastreifen erreicht. Allein am Sonntag seien weit über 900 Lastwagen in den Küstenstreifen gefahren und gestern knapp 800, teilte das UNO-Nothilfebüro in Genf mit.

Das von der Hamas kontrollierte Innenministerium nannte dagegen die Zahl von nur rund 5.000 Lastwagen seit Beginn der Waffenruhe.

Die Hamas hatte die Aussetzung der Geiselfreilassung unter anderem damit begründet, dass Israel die Hilfslieferungen behindere.

