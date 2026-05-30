Verteidigung

Start einer atomwaffenfähigen Rakete der französischen Armee. (Getty Images / Gamma-Rapho / Jean-Claude FRANCOLON)

Laut dem Bericht nahmen auch andere europäische Staaten an den Beratungen teil.

Merz hatte mit dem französischen Präsidenten Macron schon im März eine sogenannte nukleare Lenkungsgruppe eingerichtet, die Details der Zusammenarbeit auslotet. Wie der "Spiegel" weiter berichtet, soll es zur Vorbereitung auf den Ernstfall gemeinsame Manöver geben. Die Bundeswehr dürfe am konventionellen Teil französischer Nuklearübungen teilnehmen und erhalte Einblick in Frankreichs Atomstandorte, heißt es weiter. Die erste dieser Übungen könnte im September stattfinden.

Norwegen kommt unter französischen Schutzschirm

Erst vor wenigen Tagen hatten Frankreich und Norwegen vereinbart, dass das skandinavische Land unter den atomaren Schutzschirm Frankreichs kommt.

Bisher sind die NATO-Länder Europas unter dem Schutzschirm der USA. Seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Trump gibt es aber zunehmend Zweifel, ob Washington die Europäer etwa in einem Konflikt mit Russland wirklich schützen würde. Deswegen hatten zuletzt auch schon Polen und Litauen den Schutz Frankreichs in Anspruch genommen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.