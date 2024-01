Vor heutigem Staatsakt

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble starb im Alter von 81 Jahren am zweiten Weihnachtstag. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann )

Man verneige sich vor einem großen Freund Frankreichs, einem großen Europäer und werde ihm in Dankbarkeit für sein Lebenswerk ein ehrendes Andenken bewahren, heißt es in einem Nachruf, wie die dpa berichtet. Der Nachruf solle im Lauf des Tages auf dem Nachrichtenportal "ntv.de" veröffentlicht werden. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Frankreichs Finanzminister Le Maire und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde. Im Bundestag ist für heute ein Staatsakt mit rund 1.500 Gästen geplant. Frankreichs Präsident Macron und CDU-Chef Merz werden eine Trauerrede halten.

Schäuble gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Er hatte zahlreiche Ämter inne, war mehrfach Bundesminister, Partei- und Fraktionschef sowie Bundestagspräsident. Seit 1972 war er ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestags, so lange wie niemand sonst. Nach dem Mauerfall in der DDR handelte Schäuble den Einigungsvertrag mit aus. Er starb am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren. Beigesetzt wurde er in seiner Heimatstadt Offenburg.

