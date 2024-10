Jamshid Sharmahd bei seinem Prozess vor einem Iranischen Gericht. (picture alliance / dpa / Koosha Falahi / Mizan)

Man habe das Vorgehen des iranischen Regimes scharf verurteilt und behalte sich weitere Maßnahmen vor, teilte das Ministerium auf der Plattform X mit. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Bundeskanzler Scholz hatte die Hinrichtung als Skandal bezeichnet. Sharmahd habe keine Gelegenheit erhalten, sich im Prozess gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu verteidigen, erklärte Scholz.

Das offizielle Justizportal der Islamischen Republik hatte

die Vollstreckung des Todesurteils gegen den 68-Jährigen verkündet. Es war Anfang 2023 wegen Terrorvorwürfen verhängt worden.

CDU-Chef Merz fordert Ausweisung des Botschafters

Der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer Merz forderte die Bundesregierung zur Ausweisung des iranischen Botschafters auf. "Die Vollstreckung des Todesurteils gegen unseren Mitbürger Jamshid Sharmahd ist ein scheußliches Verbrechen", sagte der Oppositionsführer der Nachrichtenagentur Reuters. Der Prozess gegen ihn sei ein Hohn für die internationalen Maßstäbe an rechtsstaatliche Verfahren.

Sharmahds Tochter Gazelle: Vater nach Entführung im Stich gelassen

Sharmahds Tochter Gazelle hatte in den vergangenen Jahren immer wieder auf das Schicksal ihres Vaters hingewiesen und um diplomatische Unterstützung geworben. Sie wies die Vorwürfe gegen Djamshid Sharmahd zurück und sprach wiederholt von einem geplanten Staatsmord. Gazelle Sharmahd erklärte, nach seiner Entführung vor vier Jahren sei ihr Vater im Stich gelassen worden. Sie forderte die Bundesregierung auf, Beweise für den Tod ihres Vaters vorzulegen und eine Rückführung seiner sterblichen Überreste zu veranlassen.

Djamshid Sharmad war 2020 bei einer Reise in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und in den Iran verschleppt worden. Dort saß er nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen drei Jahre in Einzelhaft.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.