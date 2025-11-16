Gedenken an an die Opfer von Kriegen und Gewalt (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Auf Friedhöfen und an Kriegsgräberstätten gibt es Gedenkveranstaltungen, Gottesdienste und Kranzniederlegungen. Im Bundestag findet eine zentrale Gedenkstunde statt. Hier eine Übersicht der Nachrichtenagentur kna .

Was ist in diesem Jahr geplant?

In diesem Jahr ist Italien Gast der Gedenkstunde im Bundestag. Die Hauptrede hält Staatspräsident Mattarella. Zwei Frauen und zwei Männer aus Deutschland und Italien berichten über ihre Erfahrungen, die sie in unterschiedlichen internationalen Projekten des Volksbundes machen konnten. Bundespräsident Steinmeier spricht das Totengedenken, das in diesem Jahr erstmals auch Menschen berücksichtigt, die wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität verfolgt wurden, sowie die im Dienst gestorbenen Polizistinnen und Polizisten.

Seit wann gibt es den Volkstrauertag?

Eingeführt hat den Gedenktag der 1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Erstmals fand der Tag am 5. März 1922 statt. Ziel war es insbesondere, den Familien, die nichts über den Verbleib ihrer Angehörigen wussten, einen Ort zu gemeinschaftlicher Trauer zu geben.

Versöhnung und Verständigung

Der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe stellte seine Rede 1922 ganz unter das Ziel der Versöhnung und Verständigung. Die Toten richtig zu ehren, bedeute Abkehr vom Hass.

Umdeutung durch Nationalsozialisten

1934 bestimmte das NS-Regime den Volkstrauertag zum "Heldengedenktag". Das Trauern wurde zurückgedrängt; die Fahnen flatterten nicht mehr auf Halbmast, sondern wurden voll gehisst. Träger wurden NSDAP und Wehrmacht.

Gedenken im geteilten Deutschland

In der DDR wurde regelmäßig im September der "Internationale Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg" begangen. 1950 wurde in der Bundesrepublik der Volkstrauertag erstmals wieder neben vielen regionalen Veranstaltungen mit einer Feierstunde im Plenarsaal des Bundestages begangen. Der Volksbund übernahm erneut die Federführung. Anfangs nahm das Totengedenken ausschließlich die gefallenen Weltkriegssoldaten in den Blick. Heute soll der Tag zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnen und auch an Opfer von anderen Kriegen und Verfolgung erinnern.

Volkstrauertag nach der Wiedervereinigung

Nach dem Mauerfall beschloss die Bundesregierung, die Neue Wache in Berlin-Mitte zur "Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland" für Krieg und Gewaltherrschaft zu erklären. Seit 1993 legen dort der Bundespräsident und Repräsentanten anderer Verfassungsorgane des Bundes Kränze nieder.

