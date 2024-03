Kultusministerkonferenz

Immer noch herrscht großer Fachkräftemangel an Schulen. (Archivbild) (imago stock&people)

Die drei Fächer sollen künftig mehr als die Hälfte des Unterrichts an Grundschulen in Deutschland ausmachen, wie die Kultusminister der Länder beschlossen. Damit reagierten sie unter anderem auf die verschlechterten Kompetenzen von Grundschülern in Lesen, Textverständnis und Rechnen, die in Vergleichstests deutlich geworden waren. Nach einer Übergangsfrist solle die Neuregelung spätestens zum Schuljahr 2026/27 umgesetzt werden.

