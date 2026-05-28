Mit dem Schritt werde neben dem Standort im polnischen Stettin ein zweites sogenanntes taktisches Hauptquartier für die Nordostflanke der NATO geschaffen, hieß es aus Berlin und Den Haag. Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte, Deutschland und die Niederlande übernähmen damit weitere Verantwortung für die Sicherheit Europas.
Das Korps mit Sitz in Münster führt multinationale Einsätze. Im Spannungsfall können ihm mehrere zehntausend Soldaten unterstellt werden.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.