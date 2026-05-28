NATO
Deutsch-Niederländisches Korps übernimmt Führungsrolle in Estland und Lettland

Das Deutsch-Niederländische Korps der NATO soll Mitte des Jahres die Führung von Truppen des Militärbündnisses in Estland und Lettland übernehmen.

    Verteidigungsminister Boris Pistorius in Bundeswehr-Kleidung, mit Handschuhen und Schutzbrille.
    Deutsch-Niederländisches Korps übernimmt NATO-Führungsrolle in Estland und Lettland. (FUNKE Foto Services / Maurizio Gambarini)
    Mit dem Schritt werde neben dem Standort ‌im polnischen Stettin ein zweites sogenanntes ⁠taktisches Hauptquartier für die Nordostflanke der NATO geschaffen, hieß es aus Berlin und Den Haag. Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte, Deutschland und die Niederlande übernähmen damit weitere Verantwortung für die Sicherheit Europas.
    Das Korps mit Sitz in Münster führt multinationale Einsätze. Im Spannungsfall können ihm mehrere zehntausend Soldaten unterstellt werden.
    Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.