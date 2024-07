Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Untersuchungshaft für den Mann sei verlängert worden, teilte ein Gericht in Moskau mit. Zuvor war über diesen Fall offiziell und auch in den Staatsmedien nichts bekannt geworden. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet nun, der Mann sei bereits im Mai in St. Petersburg festgenommen worden. Es handele sich um einen Anwalt, der Russen bei Anträgen für Aufenthaltserlaubnisse in europäischen Ländern geholfen habe. Nach seiner Festnahme sei er nach Moskau gebracht worden. Dort sitze er im Lefortowo-Gefängnis ein, das für seine äußerst schlechten Zustände bekannt ist.

Auf Hochverrat stehen in Russland harte Strafen, bis hin zu lebenslanger Haft.

