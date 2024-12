Nach Assad-Sturz

In der syrischen Hauptstadt Damaskus wurde kurz vor Weihnachten eine Krippe aufgestellt. (AFP / ANWAR AMRO)

In großen Städten wie Damaskus, Aleppo und Homs seien Straßen zum christlichen Fest geschmückt und Gottesdienste würden abgehalten, sagte die Vorsitzende des Verbands, Nahla Osman, dem Evangelischen Pressedienst. Auch Muslime beteiligten sich am weihnachtlichen Schmücken der Straßen. Bei einem Zwischenfall in Hama gegen einen Kirchgänger zum Beispiel seien die neuen Machthaber direkt eingeschritten. Die Menschen in Syrien könnten sich derzeit nach ihren Informationen frei bewegen und ihre Meinung äußern.

Aufgrund der islamistischen Ausrichtung der Rebellen gibt es nach dem Sturz des Assad-Regimes Sorgen um die Rechte von Frauen und Minderheiten in Syrien.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.