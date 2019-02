Deutsch-Vietnamesen Gekommen, um zu bleiben

Sie kamen als Vertragsarbeiter in die DDR oder als Boat People in die Bundesrepublik: Menschen mit Vorfahren in Vietnam. Heute leben etwa 100.000 von ihnen in Deutschland und sie sind ein fester Teil unserer Gesellschaft.

Von Falk Steiner

