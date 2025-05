OECD-Studie

Deutsche 15-Jährige sind besonders oft am Bildschirm. (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Wie aus einer Studie der OECD hervorgeht, verbringen 15-Jährige im Schnitt fast sieben Stunden pro Tag vor Bildschirmen, davon etwa zwei in ihrer Freizeit. Nur in vier der 36 untersuchten Länder waren die Werte noch höher, nämlich in Lettland, Ungarn, Polen und Estland. Am wenigsten Bildschirmzeit haben Kinder und Jugendliche demnach in Island und Japan.

Ob sich der steigende digitale Konsum auf die Gesundheit auswirke, sei noch nicht ausreichend erforscht, heißt es in der Studie. Studien deuteten aber unter anderem auf ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angstzustände hin.

