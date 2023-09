Eine rote Schleife steht weltweit für Solidarität mit HIV-positiven und aidskranken Menschen. (imago / agefotostock / spukkato)

Sie war als Reaktion auf die damals neue gesundheitliche Bedrohung entstanden und auf Initiative der Krankenpflegerin Sabine Lange und des Verlegers Bruno Gmünder. Heute ist die Deutsche Aidshilfe ein Dachverband von rund 120 Einrichtungen. Zentrale Aufgaben sind Unterstützung für Erkrankte, Prävention und Kampf gegen Ausgrenzung.

Die zunächst geheimnisvolle Erkrankung war 1981 erstmals in den USA beschrieben worden. Zwei Jahre später wurde das HI-Virus als Ursache entdeckt. Wer infiziert wurde, erkrankte fast immer an Aids, was damals den Tod bedeutete. Heute ist HIV behandelbar. Bis Ende 2021 führte die Epidemie in Deutschland laut Robert Koch-Institut zu mehr als 32.000 Todesopfern.

