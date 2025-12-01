Welt-Aids-Tag

Die Deutsche Aidshilfe appelliert an die Bundesregierung. (Imago/ Manngold)

Die Organisation erklärte anlässlich des Welt-Aids-Tages, die Staatengemeinschaft habe in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt. HIV sei gut behandelbar, Aids vermeidbar. Aufgrund der drastischen Kürzungen der Auslandshilfen durch die US-Regierung stünden allerdings alle Erfolge auf dem Spiel. Vorstandsmitglied Warminsky mahnte, eine globale Katastrophe sei damit vorprogrammiert. Die Bundesregierung müsse mehr Mittel bereitstellen und die internationale Suche nach Lösungen vorantreiben.

