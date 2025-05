Der Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten, ist laut Ifo-Institut bei Frauen mit Kindern stärker ausgeprägt als bei Frauen ohne Kinder (Symbolbild). (picture alliance / Jochen Eckel / Jochen Eckel)

Laut einer Umfrage unter Arbeitnehmern mit Hochschulabschluss in 40 Ländern beträgt der globale Durchschnitt 1,2 Tage pro Woche bei Vollzeit und mindestens sechs Arbeitsstunden täglich. "Trotz prominenter Beispiele von Unternehmen, die ihre Beschäftigten zurück ins Büro holen, zeigen unsere Ergebnisse, dass die Home-Office-Quote seit 2023 international stabil ist", sagte Ifo-Forscher Mathias Dolls.

In der EU wird unter Akademikern lediglich in Finnland mehr daheim gearbeitet - im Durchschnitt sind es dort 1,7 Tage. Weltweit am weitesten verbreitet ist Home-Office in Kanada (1,9 Tage) und in Großbritannien (1,8 Tage). In den USA und Indien arbeiten die Befragten ebenfalls an 1,6 Tagen von daheim. Am wenigsten verbreitet ist das Home-Office in Südkorea (0,5 Tage), China und Griechenland (je 0,6 Tage).

Home-Office-Anteil bei Männern und Frauen etwa gleich hoch

"Beschäftigte mit Kindern teilen ihre Arbeitswoche häufiger zwischen dem Home-Office und dem Standort des Arbeitgebers auf, während Beschäftigte ohne Kinder häufiger entweder vollständig remote oder vollständig vor Ort arbeiten", erklärte das Ifo-Institut. In beinahe allen Ländern ist die Home-Office-Rate bei Männern und Frauen ähnlich hoch. Der Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten, ist bei Frauen mit Kindern stärker ausgeprägt als bei Frauen ohne Kinder.

Während der Pandemie galt zeitweise eine Home-Office-Pflicht in Deutschland, mit der das Coronavirus eingedämmt werden sollte. Das hat dazu beigetragen, das Arbeiten von zu Hause aus zu verbreiten. Viele Unternehmen bieten im Ringen um die besten Talente auch Home-Office an.

