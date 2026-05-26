Wirtschaftsbeziehungen

Das gegenseitige Verständnis für die unterschiedlichen Wirtschaftssysteme müsse erhöht werden, sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied Roennfeld im Deutschlandfunk. China sei ein zukunftsträchtiger Markt, der zunehmend auch für Investitionen interessant werde. Deutsche Unternehmen könnten es sich daher nicht leisten, in China nicht vertreten zu sein, erklärte Roennfeld.
Wirtschaftsministerin Reiche wird morgen in der chinesischen Hauptstadt Peking erwartet. Am Donnerstag besucht die CDU-Politikerin die südchinesische Industriemetropole Guangzhou. Neben den seit Jahren von deutschen Firmen monierten Wettbewerbsnachteilen werden nach Ministeriumsangaben die chinesischen Exportbeschränkungen für Rohstoffe wie seltene Erden ein Thema der Gespräche sein.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.