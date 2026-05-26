Wirtschaftsbeziehungen

Deutsche Außenhandelskammer fordert intensivierten Dialog mit China (picture alliance / dpa / Ole Spata)

Wirtschaftsministerin Reiche wird morgen in der chinesischen Hauptstadt Peking erwartet. Am Donnerstag besucht die CDU-Politikerin die südchinesische Industriemetropole Guangzhou. Neben den seit Jahren von deutschen Firmen monierten Wettbewerbsnachteilen werden nach Ministeriumsangaben die chinesischen Exportbeschränkungen für Rohstoffe wie seltene Erden ein Thema der Gespräche sein.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.