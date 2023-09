Ifo-Institut

Einer Studie zufolge ist Deutschland bei sogenannten grünen Technologien führend. (ebm-papst)

Das zeigt eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts, über die die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach ist der Anteil der Beschäftigten in der Industrie, die für Technologien wie Elektromotoren oder Batteriezellen qualifiziert sind, in Deutschland höher als in Frankreich, Italien, Spanien oder den USA. Der Studie zufolge führt Deutschland auch bei den Patentanmeldungen in Bereichen wie Elektromobilität oder Brennstoffzellenantrieb. Die Innovationskraft der Branche sei dementsprechend hoch, hieß es von Seiten des Forscherteams.

Grundlage der Studie waren die Patentanmeldungen in der EU, den USA und Japan sowie die Profile von mehr als einer halben Million Mitarbeitern der Automobilindustrie im Online-Netzwerk Linkedin.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.