Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie VDA (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Es drohten negative Folgen vor allem für Verbraucher - auch in Nordamerika, sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Müller. Die Entscheidung der US-Regierung sei ein fatales Signal für den freien und regelbasierten Handel. Müller rief zu neuen Verhandlungen über ein bilaterales Abkommen zwischen den USA und der EU auf.

US-Präsident Trump kündigte Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle nicht in den USA produzierten Fahrzeuge an. Diese sollen zum 3. April in Kraft treffen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.