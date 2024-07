Streckensanierung

Der wegen der Generalsanierung der Riedbahn eingesetzte Ersatzverkehr ist laut Deutsche Bahn gut angelaufen. (Archivbild) (Arne Dedert/dpa)

Die Umleitungs- und Ersatzkonzepte funktionierten, teilte der Konzern mit. Täglich seien bis zu 16.000 Reisende in Bussen unterwegs. Auch die Bauarbeiten lägen im Plan. Diese hatten allerdings erst vor zehn Tagen begonnen.

Die Modernisierung der wichtigen und vielbefahrenen Strecke soll bis zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt die Riedbahn gesperrt. Mit ihrer Sanierung sowie der von 40 weiteren Streckenabschnitten will die Bahn in den kommenden Jahren ihre überalterte Infrastruktur nach und nach modernisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.