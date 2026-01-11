Winterwetter

Die Lage insbesondere um den Knoten Hannover und in Schleswig-Holstein bleibe dynamisch, teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Gestern war es nicht gelungen, den Fernverkehr - wie zunächst angekündigt - wieder vollständig aufzunehmen. Als Grund dafür nannte die Bahn festgefrorene Weichen sowie Schneeverwehungen in Norddeutschland. Regionalzüge wurden vielerorts zumindest auf Teilstrecken wieder eingesetzt. Bis einschließlich morgen gelten zusätzliche Rechte für Fahrgäste, die Bahn-Reise verschieben müssen oder wollen.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.