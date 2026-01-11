Winterwetter
Deutsche Bahn rechnet weiter mit Einschränkungen im Fernverkehr in Norddeutschland

Die Deutsche Bahn rechnet weiter mit Einschränkungen im Fernverkehr durch das Winterwetter in Norddeutschland.

    Rückansicht eines ICE-Zuges, dessen Scheibe verschneit ist. Lange Eiszapfen reichen bis auf die Schienen.
    Ein ICE der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof von Hannover (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)
    Die Lage insbesondere um den Knoten Hannover und in Schleswig-Holstein bleibe dynamisch, teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Gestern war es nicht gelungen, den Fernverkehr - wie zunächst angekündigt - wieder vollständig aufzunehmen. Als Grund dafür nannte die Bahn festgefrorene Weichen sowie Schneeverwehungen in Norddeutschland. Regionalzüge wurden vielerorts zumindest auf Teilstrecken wieder eingesetzt. Bis einschließlich morgen gelten zusätzliche Rechte für Fahrgäste, die Bahn-Reise verschieben müssen oder wollen.
    Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.