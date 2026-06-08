Sicherheit in Zügen

Ein DB-Kundenbetreuer steht auf einem Bahnsteig neben einem Regionalzug und trägt eine Bodycam an der Dienstkleidung. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Bis Sommer sollen zudem alle Beschäftigten mit Kundenkontakt eine verpflichtende Schulung besucht haben. Ziel sei es, Bodycams zur Standardausrüstung der Kundenbetreuer zu machen. Die Bahn stellt heute in Frankfurt am Main erste Pilotprojekte bei DB Regio vor. So soll es Einblicke in das Training von Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern geben, die mit Bodycams und in Selbstbehauptung geschult werden.

Zahl der Angriffe gestiegen

Die Zahl der Angriffe auf Beschäftigte der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen stieg von 2024 bis 2025 nach Angaben der Bundesregierung um elf Prozent auf knapp 2.690. Zuletzt hatte ein Fahrgast Anfang Februar einen 36 Jahre alten Zugbegleiter mit Faustschlägen gegen den Kopf so stark verletzt, dass dieser starb.

Die Bodycams tragen die Bahn-Beschäftigten an der Oberbekleidung. Kommt es zu einer gefährlichen Situation, können die Geräte per Knopfdruck eingeschaltet werden. Das Gegenüber sieht sich dann in der Bodycam. Das habe schon oft eine deeskalierende Wirkung, sagte van Zijderveld.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.