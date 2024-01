Die Deutsche Bahn will mit juristischen Mitteln den ab Mittwoch geplanten Streik der Lokomotivführer stoppen. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Die GDL sei nicht offenkundig tarifunfähig, begründete die Vorsitzende Richterin die Entscheidung. Die Deutsche Bahn zweifelt das an, hat aber in der Vergangenheit zahlreiche Verträge mit der GDL abgeschlossen. Legt das Unternehmen Berufung ein, müsste das Landesarbeitsgericht in Frankfurt morgen in einem Eilverfahren entscheiden. Zuvor war auch der Antrag des Regionalbahn-Betreibers Transdev abgelehnt worden, der ebenfalls bestreikt werden soll.

Bahn richtet Notfahrplan ein

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung bereitet die Bahn nach eigenen Angaben einen Notfahrplan vor. Über die Auswirkungen des Ausstands werde man so schnell wie möglich informieren, hieß es. Bei den GDL-Warnstreiks im vergangenen Jahr musste die Bahn jeweils rund 80 Prozent des Fernverkehrsangebotes streichen. Die Auswirkungen im Regionalverkehr waren sehr unterschiedlich. Die Bahn geht davon aus, dass der Lokführerstreik in dieser Woche Millionen Fahrgäste trifft.

Die GDL will im Personenverkehr von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr streiken. Der Ausstand im Güterverkehr soll bereits morgen Abend beginnen. Die Gewerkschaft begründete den Schritt mit dem aus ihrer Sicht ungenügenden Angebot der Bahn im aktuellen Tarifstreit.

