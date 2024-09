Logistik-Tochter

Logistikunternehmen DB Schenker (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, hat der dänische Logistikkonzern DSV die Unterstützung des Bahn-Vorstandes und steht nun in fortgeschrittenen Gesprächen. Eine Vereinbarung zur Übernahme von DB Schenker könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden, hieß es. Wie auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist ein Kaufpreis von 14 Milliarden Euro im Gespräch. Eine Bahn-Sprecherin wollte die Angaben nicht kommentieren.

Die Gewerkschaft Verdi lehnt einen Verkauf an DSV ab, da bei einer Fusion mit dem Wettbewerber zahlreiche Stellen wegfallen könnten. Schenker gehört mit rund 76.000 Beschäftigten in mehr als 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Die Bahn will DB Schenker verkaufen, um Schulden abzubauen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.