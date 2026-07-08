Investitionen

Die Bahn-Vorsitzende Evelyn Palla erklärte, die Kundeninformation werde verlässlicher, schneller und besser. (Kay Nietfeld/dpa)

Dafür stellte der Konzern gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium ein Sofortprogramm vor. Bis Ende kommenden Jahres sollen rund 50 Millionen Euro zusätzlich in Technik und Leitstellen investiert werden. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist geplant. Bis Ende dieses Jahres sollen eine neue Internetseite und eine neue App für Reisen erscheinen. Auf Bahnsteigen sollen zusätzliche Anzeigen installiert werden.

Die Bahn-Vorsitzende Palla erklärte, die Kundeninformation werde verlässlicher, schneller und besser. Bundesverkehrsminister Schnieder sagte, bisher ließen die Informationen für Reisende über Verspätungen oder Zugausfälle zu wünschen übrig. Das Sofortprogramm solle dafür sorgen, dass Reisende künftig umfassend und nahezu in Echtzeit informiert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.