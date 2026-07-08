Investitionen

Die Bahn-Vorsitzende Evelyn Palla erklärte, die Kundeninformation werde verlässlicher, schneller und besser. (Kay Nietfeld/dpa)

Bis Ende dieses Jahres sollen eine neue Internetseite und eine neue App für Reisen erscheinen. Auf Bahnsteigen sollen zusätzliche Anzeigen installiert werden. Zudem ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz geplant.

Die Bahn-Vorsitzende Palla erklärte, die Kundeninformation werde verlässlicher, schneller und besser. Bundesverkehrsminister Schnieder sagte, bisher ließen die Informationen für Reisende über Verspätungen oder Zugausfälle zu wünschen übrig. Das Sofortprogramm solle dafür sorgen, dass Reisende künftig umfassend und nahezu in Echtzeit informiert werden.

Sanierungsprogramm für Hauptstrecken soll auf den Prüfstand

Zudem hat Palla angekündigt, dass die Bahn ihr Sanierungsprogramm für die wichtigsten Strecken auf den Prüfstand stellen will. Hintergrund sind mehrwöchige Verzögerungen bei der Baustelle Nürnberg-Regensburg. Bereits im Frühjahr konnte die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin nicht planmäßig abgeschlossen werden.

Die Deutsche Bahn will bis Mitte der 2030er Jahre rund 40 besonders wichtige Strecken grundlegend erneuern. Kernbestandteil des Konzepts sind längere Vollsperrungen, um die Arbeiten nicht im laufenden Betrieb umsetzen zu müssen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.