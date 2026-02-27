Mehr Sauberkeit

In den Fernverkehrszügen soll es sauberer werden (Archivbild). (dpa / picture-alliance / Peter Endig)

Wie Fernverkehrs-Vorstand Peterson mitteilte, wird die Bahn das Reinigungspersonal in viel genutzten Zügen in den kommenden Monaten verdoppeln, von derzeit 110 auf dann 220 Beschäftigte. Außerdem sollen mobile Teams eingesetzt werden, die sich um Sonderreinigungen und Reparaturen etwa an den Toiletten oder von Kaffeeautomaten kümmern sollen. Diese Teams stehen an den Knotenbahnhöfen Frankfurt, München, Hamburg und Berlin bereit.

Die Personaloffensive ist Teil eines Sofortprogramms der Bahn. Das Unternehmen will in diesem Jahr 20 Millionen Euro zusätzlich für ein verlässlicheres Angebot in den Bord-Restaurants und eine höhere Verfügbarkeit von Anlagen wie Toiletten oder Kaffeemaschinen ausgeben.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.