Nach Warnstreik

Im Vorfeld hieß es, es werde noch nicht mit einem Abschluss gerechnet. Da das Ende des Treffens in Fulda offen sei, könne auch noch morgen weiterverhandelt werden. Die Gespräche hatten Ende Februar begonnen. Erst am vergangenen Freitag fand ein bundesweiter Warnstreik der EVG statt, der den Schienenverkehr weitgehend lahmlegte. Die Bahn hatte sich zuletzt offen gezeigt, sich am jüngsten Abschluss im Öffentlich Dienstes zu orientieren. Die EVG lehnt das ab und fordert eine Auseinandersetzung mit ihren höheren Forderungen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft vertritt rund 230.000 Beschäftigte. Ein Großteil davon arbeitet bei Unternehmen der Deutschen Bahn.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.