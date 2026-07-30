Die Deutsche Bahn erzielt im ersten Halbjahr Gewinne. (picture alliance / Joko / Joko)

Wie das Unternehmen in seiner Halbjahresbilanz mitteilte, konnte es ein Plus von 147 Millionen Euro verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2025 hatte es noch ein Minus von 760 Millionen Euro gegeben. Als Grund nannte die Bahn den begonnenen Umbau des Konzerns. Dazu gehören Kostensenkungen und der Abbau von Stellen in der Konzernleitung sowie bei internen Dienstleistern. Laut Bahnchefin Palla ist es das erste Mal seit sieben Jahren, dass das "Eisenbahngeschäft" in diesem Zeitraum schwarze Zahlen schreibt. Das Reiseaufkommen legte der Bilanz zufolge um 1,8 Prozent auf 960 Millionen Fahrgäste zu. Als ein Grund werden die hohen Kraftstoffpreise gesehen.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.