Bier und Schnaps

Wie der WDR berichtet, gilt das Verbot ab heute auch in den Hauptbahnhöfen Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund und Münster. Am Kölner Hauptbahnhof wurde bereits im April ein Alkoholkonsumverbot ausgesprochen.
Die Bundespolizei soll die nun geänderte Hausordnung der Bahn durchsetzen. Dem Bericht zufolge waren Beschwerden von Fahrgästen vorausgegangen
Seit Anfang des Monats gibt es entsprechende Verbote auch in Bahnhöfen etwa von Frankfurt am Main, Berlin und Bremen.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.