Sicherheit

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Konsum nur noch in der Bahnhofs-Gastronomie erlaubt sein. Die flächendeckende Umsetzung solle bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Bislang gilt ein solches Verbot vor allem an großen Bahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll die Einhaltung von den DB-Sicherheitskräften und der Bundespolizei überwacht werden. Wer beim Alkoholkonsum erwischt werde, müsse mit einem Platzverweis rechnen, im Wiederholungsfall drohe ein Hausverbot.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.