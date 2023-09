Fahrplanwechsel

Deutsche Bahn will Angebot ab Dezember verbessern - "Höhere Verlässlichkeit erst ab 2025"

Die Deutsche Bahn will ihr Angebot mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember verbessern. So sollen die Verbindungen zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und München im 30-Minuten-Takt bedient werden, wie der Konzern mitteilte.

29.09.2023