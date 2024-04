Zugverkehr

Gleisarbeiten am Streckennetz der Deutschen Bahn (Archivbild). (picture alliance / Sven Simon)

Wie der Konzern in Berlin mitteilte, sollen insgesamt mehr als 2.000 Kilometer Gleise, 2.000 Weichen und 150 Brücken erweitert, modernisiert und erneuert werden. Damit werde die Infrastruktur leistungsfähiger und robuster, und es gebe mehr Kapazität im Schienennetz, hieß es. Außerdem sollen an rund 1.000 Bahnhöfen Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen vorgenommen werden, darunter in den großen Hauptbahnhöfen in Duisburg, Dresden, Hannover, Ulm und München. Aber auch kleineren und mittelgroßen Bahnhöfen werde etwa in barrierefreie Zugänge, Wetterschutz und Fahrgastinformation investiert. Der Vorstandvorsitzende der zuständigen Bahntocher "DB InfraGO", Nagl, sagte, erstmals seit vielen Jahren werde es gelingen, die Überalterung der Eisenbahninfrastruktur zu stoppen.

