Der Stromabnehmer einer Elektrolok der Deutschen Bahn (Roland Weihrauch / dpa)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde dies im Vorstand beschlossen. Der staatlich subventionierte Strompreis ist für Unternehmen jedoch an Bedingungen geknüpft: Der Konzern muss Verluste oder einen Gewinnrückgang nachweisen - und er darf keine Boni an Manager und Dividenden an Aktionäre ausschütten.

Die Deutsche Bahn ist der größte Stromverbraucher in Deutschland. Bahnchef Lutz hatte Ende vergangenen Jahres die Mehrkosten für die Energie in seinem Unternehmen auf bis zu zwei Milliarden Euro geschätzt.

