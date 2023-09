Nach WM-Finale

Bundesinnenministerin Faeser sagte, sie sei sehr stolz und glücklich. Man könne dieser Mannschaft mit Dennis Schröder an der Spitze nur gratulieren. Auch der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Weikert, würdigte die Spieler.

Die deutschen Basketballer hatten am Sonntag mit einem 83:77-Sieg gegen Serbien den ersten Weltmeisterschaftstitel in der Verbandsgeschichte geholt. Der für viele überraschende Erfolg ist der bisher größte im deutschen Basketball.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat Änderungen bei der Förderung im Spitzensport angekündigt. Die Regeln zur Vergabe der Gelder würden überarbeitet, teilte der DOSB mit. Der historische WM-Titel der deutschen Basketballer habe der Diskussion zusätzlichen Schwung verliehen, hieß es. Derzeit orientiert sich die Förderung am sogenannten Potenzial-Analyse-System. Damit werden die Gelder des Bundes anhand von Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt.

Das Analysesystem PotAS hatte der Leichtathletik das höchste Medaillenpotenzial bescheinigt, dem Basketball das niedrigste. In der Praxis passierte dann genau das Gegenteil: Die Leichtathleten gingen bei der Weltmeisterschaft in Budapest leer aus, die Basketballer holten bei der WM in Asien den Titel und bei der Europameisterschaft Bronze.