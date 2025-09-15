Die Basketball-Nationalmannschaft wurde nach dem Gewinn der EM in Frankfurt am Main empfangen. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Der Kapitän wird heute 32 Jahre alt und wurde zudem mit einem Geburtstags-Ständchen begrüßt. Laut Polizei versammelten sich rund 1.500 Fans zu dem Empfang am Hauptsitz eines Sponsors in Frankfurt.

Double perfekt

Deutschland hat sich gestern im Finale von Riga mit 88:83 gegen die Türkei durchgesetzt. Die Nationalmannschaft ist damit zum zweiten Mal Basketball-Europameister und hat zwei Jahre nach dem WM-Triumph von Manila das Double perfekt gemacht. Lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war das DBB-Team zuletzt leer ausgegangen.

Wie schon bei der WM stürmte die deutsche Mannschaft auch diesmal mit neun Siegen aus neun Spielen zum Titel. Gleichzeitig Welt- und Europameister waren zuvor nur die Sowjetunion, Jugoslawien sowie Spanien gewesen. So hatte Bundestrainer Àlex Mumbrú als Spieler mit den Spaniern 2006 WM- und 2009 EM-Gold gewonnen.

Beste deutsche Werfer im Finale waren Isaac Bonga mit 20 Punkten und Franz Wagner mit 18 Zählern. Als wertvollster Spieler des Turniers wurde Kapitän Dennis Schröder ausgezeichnet.

Glückwünsche auch von Steinmeier und Merz

Für das Finale in der Arena im lettischen Riga war Bundespräsident Steinmeier angereist. Teamgeist und Siegeswille machten diese Mannschaft zum Vorbild für den Sport in Deutschland, äußerte sich Steinmeier nach dem Spiel.

Bundeskanzler Merz sprach in einem Social-Media-Posting von einer sensationellen Leistung. Das Team sei eine Inspiration für junge Sportlerinnen und Sportler.

Heute wird die Basketball-Nationalmannschaft in Frankfurt am Main empfangen.

