Europameisterschaft

Im dritten Gruppenspiel im finnischen Tampere besiegte Deutschland das litauische Team mit 101:82.
Mannschaftskapitän Dennis Schröder wurde während der Partie von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt. Er sagte nach dem Spiel, Affengeräusche könne er nicht akzeptieren, Rassismus gehöre nicht in diesen Sport. Die Urheber seien identifiziert und aus der Halle entfernt worden. Die litauische Delegation teilte inzwischen mit, sie habe Schröder um Entschuldigung gebeten.
